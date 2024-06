El delantero de Alianza hizo su regreso luego de varios meses de inactividad por la sanción de Lifune el año pasado. Gonzalez marcó en la goleada de ayer de Alianza y una vez finalizado el partido habló con 299 Deportes.

¿Cuáles fueron las sensaciones y cómo viviste el partido?



Si se hizo larguísimo esto, fue un proceso muy duro el que me tocó enfrentar pero bueno gracias a dios me tocó una familia que siempre estuvo, que insistió a que no deje. Mis compañeros también siempre me apoyaron, con un mensaje, que no dejara de entrenar. Fue difícil pero bueno gracias a dios se pudo volver después de un largo proceso de 7 meses. La pase mal psicológicamente, pensé en dejar el fútbol. Ya pasó todo ese proceso y volví a ponerme la camiseta, correr atrás de una pelota que sinceramente eso me hace feliz.

¿Qué sentiste cuando marcaste el gol y todos tus compañeros fueron a abrazarte?

Parecía que iba en cámara lenta la pelota. Todo lo que pase en estos 7 meses que estuve sin jugar se hizo, se me pasaba eso por la cabeza y rogaba que entrara por que si estaba con el arco errado capaz picaba y pegaba en el trabe y salía. pero gracias a dios tuve la suerte de mi lado, pudo entrar y el abrazo con mis compañeros fue una muestra de lo que somos como grupo.

¿Cómo ves al equipo para buscar una plaza al Torneo Regional?

Tenemos un equipo corto pero tenemos chicos con mucha jerarquía que están para mucho más pero Pato (Patricio Panei técnico de Alianza) nos inculca que estemos tranquilos, que es paso a paso por que es largo.

Por último el goleador de Alianza le dio el agradecimiento a su familia. “Dejame mandarle un saludo a mi familia que fue la que siempre estuvo aca”