Esta madrugada se actualizaron los montos en el litro de nafta por la actualización de los impuestos que cobra el gobierno nacional pero ya que no distribuye entre las provincias.

Con esta actualización, el precio del litro de nafta aumentó un 62% en lo que va del año y está equiparado con otros países de la región.

En las estaciones de servicio YPF en Neuquén, el nuevo precio de la nafta súper es 795 pesos por litro (antes estaba en $ 764), mientras que la versión premium quedó en 986 pesos (antes estaba en $948).

Por su parte, el litro de gasoil pasó a 1018 pesos por litro (previamente era $993), mientras que la versión premium está en $1225 (antes estaba en 1195 pesos)

Sobre la tasa vial para mantener el servicio de transporte urbano entre Cutral Co y Plaza Huincul, se informó desde el municipio que no se aplica porque aún no se firmaron los convenios con las empresas expendedoras pero que está vigente.