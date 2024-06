El gremio docente denunció que 1360 alumnos y alumnas no tienen “condiciones dignas y seguras para aprender en la EPET 1” y que el gobierno no da respuestas porque “el contrato de continuidad de la obra a la fecha no se ha firmado”.

Desde sus cuentas en redes sociales, ATEN Cutral Co Plaza huincul rechazó también la continuidad que se ofrece actualmente a los alumnos porque “lxs compañerxs docentes están trabajando y las condiciones no están dadas para ello”.

Y exigieron respuestas al gobierno provincial, principalmente a la ministra de Educación, Soledad Martíntez.