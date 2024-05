Así lo anunció el ministro ministro de Infraestructura, Rubén Etcheverry, en el cierre de las jornadas de Energía y Ambiente, que se realizó en el Hotel Comahue de Neuquén.

El ministro expuso sobre el reto de la descarbonización, un proceso en el que el planeta se dirige para dejar de usar energía de fósiles, como el carbón pero también el petróleo y el gas, en menor medida.

El programa Vaca Muerta Net Zero apunta a la eliminación de la emisión de gases como el dioxido de carbono que afecta al ambiente y la atmósfera. El ministro dijo que en junio próximo se hará el primer encuentro sobre esta temática en Cutral Co pero todavía no hay fecha definida