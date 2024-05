Lucas Darío Giménez es Homer El Mero Mero, quien festejará su cumpleaños N° 34, con su público en un recital que dará en el estadio Ruca Che de Neuquén, el próximo miércoles 5 de junio. Esta celebración vendrá acompañada del lanzamiento de su séptimo álbum: ADN.

Homer, en una entrevista con Cutral Co al Instante, compartió sus impresiones, expectativas, sueños y proyectos antes de su show. Será la primera vez que el artista pise ese escenario que se montará en estadio Ruca Che, en Neuquén, a las 19.

Sobre la propuesta musical de quien integra MDB Crew y Bardero$, contó que le demandó diez meses de labor.

“Es el trabajo más importante de mi carrera. Van a venir varios invitados, vamos a estar rompiéndola en Neuquén. Los vamos a sorprender”, advirtió el músico que creció en Cutral Co.

El especial momento personal que atravesó el año pasado al que catalogó como no tan bueno, logró superarlo. “Había cosas que no podía manejar. Superar eso y darle el punto final a este disco, concretarlo, me vino un alivio tremendo”, confesó.

Homer sostuvo que Cutral Co siempre será su casa. “Es el lugar donde está mi familia, mis hijos, mis amigos del Peñi, del Aeroparque, en las (ex) 500 (Viviendas), en las (ex) 450 (Viviendas), a los que conocí en el fútbol. Está mucha gente que conocí de chico”, dijo.

Su lugar es también el que le abrió las puertas y le permitió empezar a trabajar con la música. Fue acá donde pudo crecer hasta que por fin, logró ofrecerla afuera de los límites de la ciudad.

Por eso será siempre el lugar especial. Lucas reconoció que antes de comenzar su camino artístico no transitaba el mejor camino, como le gusta decir.

“Tenía rebeldía, algunos problemas de consumo, no me porté muy bien, mucha gente nos conoce. Mucha gente me quiere y le pone feliz por verme bien. Otros todavía me juzgan, pero hace muchos años que soy una persona de bien”. Homer, El Mero Mero

El músico sostiene que es importante la creación de espacios que permitan el funcionamiento de talleres de rap, por ejemplo, para según dijo: “acercarlos a pibes que andan en la mala. En la música hay un escape”.

Proyectos en marcha

El muchacho que se define como un escritor polifuncional, está ahora muy metido en el mundo del cine, donde realiza una película y por esta razón está formándose en la actuación. “Soy un escritor más que aporta su granito de arena”, apuntó.

Fue convocado por una productora para participar de la película y en una serie que se podrá ver por la plataforma internacional Netflix.

Contó que cuando domina un ritmo quiere pasar al otro por lo que se lo puede escuchar en RKT, tango, cumbia, milonga. Para el año próximo, el desafío será probar el género eléctrónico. “Creo que a la gente le va a gustar”, confió.

Al momento de hablar de propuestas o deseos, el artista deja sentado el enorme lazo que tiene con la tierra donde creció. “Sería un sueño para mi ir a cantar para el aniversario de Cutral Co, en el parque de la Ciudad, sería hermoso tocar para mi gente”, dijo. Agregó: “como lo hicieron tantos otros artistas nacionales a los que yo fui a ver”.

Otro anhelo es que algún día pudiera tocar con el músico Pity Álvarez, quien antes de su etapa solista integró Intoxicados y Viejas Locas y formó parte del cúmulo de música que escuchaba. Para Pity, Homer tiene la mejor: “le deseo que se ponga bien pronto. Habría que cuidarlo un poco más porque es uno de los grandes poetas de la Argentina”.

Homer, quien se destaca en la escena del rap, boom bap y el RKT, tiene en su haber su primer disco “Solo Negocios” de 2018. En paralelo tuvo una explosión con Bardero$, dúo que conformó junto al también neuquino C.R.O. con quien decidió instalarse en Buenos Aires.

Además de sus siete discos solistas tiene cinco grabados con Bardero$ y otro junto a la MDBCrew, el colectivo de artistas en el que también está su hermano Lil Troca.

La cita será para el 5 de junio, a las 19, donde el Ruca Che explotará con toda la propuesta de Homer y los músicos invitados. Las entradas se pueden conseguir en: www.entradaweb.com.ar

Te dejamos la nota completa que la podés ver en YouTube: