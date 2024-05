El intendente Claudio Larraza confirmó que vetará la ordenanza que dispone la rebaja de las patentes en un 50 % y que fue aprobada por unanimidad.

El jefe comunal explicó que es necesario “respetar el pacto de gobernanza” que firmaron con el gobernador Rolando Figueroa y todos los intendentes de la provincia, en febrero pasado en Chos Malal.

La ordenanza que será vetada fue aprobada el 30 de abril por unanimidad. Es decir que todos los ediles y edilas votaron de manera afirmativa. La propuesta la presentó el concejal Fernando Doroschenco (FyPN) y los seis concejales restantes lo avalaron.

“Se presenta el proyecto de ordenanza de una fuerza que no somos parte, porque es de Doroschenco, me parece bien, pero yo tengo que ser consecuente con lo que firmé” y especificó que “por tal motivo no puedo bajar las tasas al 50 % cuando Cutral Co no se hace”.

La semana que se iniciará el lunes se realizará el veto correspondiente. La norma estipulaba que durante un año se redujera un 50 % en el importe de las patentes para los vehículos particulares y un 25 % para las personas jurídicas, por el lapso de un año.

El mecanismo habitual para que una ordenanza entre en vigencia es después de la aprobación en el Deliberante, el Ejecutivo debe hacer un decreto para su aprobación o el veto para rechazarla.