Ayer sábado, pasadas las 9 de la noche, se registró un incendio de vivienda en el sector de Filli Dei, donde anteriormente se ubicaba la ex Escuela de Policía. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque las pérdidas materiales fueron totales. El incidente movilizó a dos dotaciones de bomberos, compuestas por once voluntarios, pertenecientes al cuartel de Cutral Co.

A pesar de los esfuerzos desplegados por los equipos de emergencia, la vivienda afectada sufrió daños irreparables. En el lugar del incidente, las autoridades confirmaron que no se encontraban personas dentro de la vivienda en el momento del incendio