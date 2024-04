Ayer hubo una masiva asamblea de trabajadores petroleros en Añelo en la que se anunció el resultado de las paritarias para los próximos meses y también el secretario general Marcelo Rucci habló sobre la venta de tres áreas de Plaza Huincul, Octógono, Dadín y Al Norte de la Dorsal.

En la asamblea, Rucci se refirió al planteo de YPF de desprenderse de algunos bloques convencionales, “quédense tranquilos compañeros, no vamos a permitir que se le quite un solo derecho a ningún trabajador de los yacimientos convencionales” sintetizó.

“Una de las condiciones que hemos puesto para que YPF se deshaga de esos yacimientos, en lo que hace rato no invierte y que se han perdido puestos de labor, es que se respete a cada trabajador en las condiciones que estén, sus salarios y horas extras”.

“En cada yacimiento tenemos que ser la voz de los trabajadores petroleros. Esto no es político compañeros, ahora el problema es nuestro, y los políticos meten la cola en un problema que nosotros no nos habíamos metido, meten la cola porque son los que van a definir el futuro de ustedes, así que voy diciendo a los senadores y diputados provinciales tanto de Neuquén como Río Negro y La Pampa: cuidado, porque tenemos memoria, porque van a venir nuevamente a golpear la puerta y si no cumplen con los derechos de los trabajadores, no cuidan a su pueblo, los vamos a sacar a patadas” concluyó.

Sobre el impuesto a las ganancias

Rucci también habló sobre el intento del gobierno de volver a aplicar el impuesto a las ganancias.

“Nos quieren confiscar el esfuerzo. Cuando venimos acá y les hablamos no es para la tribuna. Cuando yo dije que a estos yacimientos los íbamos a transformar en un campo de batalla si le quitaban derechos a los trabajadores lo dije en serio” subrayó Rucci, y en misma línea se preguntó: “a quien se le puede ocurrir que tras tanto esfuerzo en estos yacimientos nos van a meter la mano en el bolsillo, cuando para estar acá 24×7 abandonamos todo, incluso a nuestras familias!?”.

“Vamos a ver, que resuelvan el problema que tengan que resolver, porque si estos señores piensan que van a hacer con nosotros lo que quieren le vamos a dar la pelea, se van a terminar los récord de producción, las horas extras, porque ninguno va a trabajar para que se lleve la plata el sacrificio de ustedes, otro” aseveró.