El convenio colectivo de trabajo de los trabajadores de salud fue modificado el año pasado para que los profesionales accedan a una bonificación extra por el ítem arraigo.

Pero según interpreta el gobierno provincial, los odontólogos no son médicos sino profesionales especializados y no se lo pagan. “Hay malestar porque en el recibo de sueldo figura pero los trabajadores no lo tienen en sus cuentas, sacando cuentas cada compañero y compañera le hicieron más descuentos de los que correspondían”, explicó Juan Millapan de ATE Neuquén.

Ayer hubo reunión en el hospital de Cutral Co porque las odontólogas de aquí se organizaron para hacer el reclamo, que en realidad involucra a todos los odontólogos de la provincia que trabajan en el interior.

“En febrero recibieron un correo de sueldos del CAM donde les decían que les iban a pagar, pero después hubo audios y mensajes donde decían que no. Ahora les figura en el recibo pero no se lo pagan”, contó el sindicalista de ATE.

Tras la reunión, los odontólogos y odontólogas redactaron una nota con el reclamo que el gremio llevará hasta una CIAP (Comisión de interpretación y autocomposición paritaria) y si no obtienen una respuesta podrían iniciar medidas de fuerza.