Se trata de 56 familias que conformaron una cooperativa para solicitar en conjunto lotes de viviendas a la Municipalidad. En este caso se realizó un acto protocolar para entregar los 36 primeros lotes de una manzana.

Desde Catastro se informó que la tierra ya cuenta con servicio de agua y que está la obra en marcha para cloaca y energía eléctrica. Y se adelantó que habrá más entregas en el barrio Zani y en el barrio Unión.

El intendente Ramón Rioseco consideró que la conformación de cooperativas es un sistema eficiente para la entrega de lotes y que se conformó una también con efectivos policiales para generar un nuevo sector. “Pronto habrá novedades”, dijo el jefe comunal.

Y también destacó que en Cutral Co la entrega de lotes no es un negocio inmobiliario sino “una solución, un servicio al vecino” y que cuando se considera “como en las grandes ciudades, que es un negocio inmobiliario, entonces vienen las tomas, si las familias no acceden a la tierra vienen las tomas”, argumentó.

Quedaron 20 familias que recibirían su terreno en la próxima entrega de tierras.