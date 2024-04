El pasado fin de semana se llevó a cabo la segunda fecha del nacional de menores de la Asociación de Padel Argentina y Delfina Fernandez se quedó con el segundo lugar nuevamente.

Delfina busca su poder meterse en el seleccionado argentino que va a estar disputando el Panamericano en el mes de noviembre en México.

Desde la Academia de Padel MD2 también quieren destacar la participación de los siguientes jugadores que también participaron de esta segunda fecha. Mateo guzmna Sub 14 B, Teo Martinez sub 14 B, Zuñiga Rodrigo sub 18 A y Fernández delfina Sub 12 A.