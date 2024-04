Los sitios especializados Econojournal y Más Energía organizaron la jornada Vaca Muerta Inshights que se realizó en el casino Magic de Neuquén capital.

El intendente de Plaza Huincul asistió al evento donde se puso el foco en el cambio de gobierno y la incertidumbre que genera un nuevo ciclo político a nivel nacional.

Con esta idea se configuró una serie de entrevistas con los principales referentes de las empresas más importantes del sector energético, quienes ofrecieron diagnósticos de cómo será el año en Vaca Muerta.

El evento se estructuró con una apertura a cargo del intendente de Neuquén, Mariano Gaido; una charla con el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; paneles con referentes de la industria y un cierre a cargo de los gobernadores de Neuquén y Río Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilnek.

“Imaginarse hoy a la Argentina y a Neuquén sin Vaca Muerta sería algo muy doloroso, por eso creo que hay personas que han hecho mucho para que estemos hoy acá. En especial quiero rescatar al gobernador que se puso al hombro la posibilidad de mostrar Vaca Muerta en el mundo, que fue Jorge Sapag (…) y a Omar Gutiérrez, quien hoy es el director de la provincia en YPF y para nosotros ha sido fundamental rescatar su conocimiento y aprendizaje en todo lo que se ha venido construyendo”, sostuvo Figueroa.

“Rescatamos lo que se hizo bien porque es fundamental la seguridad jurídica”, agregó.

“En Neuquén trabajamos en equipo, también en las propuestas que se hizo para el nuevo proyecto de la Ley Bases”, agregó. En ese sentido, Figueroa fundó su expectativa de garantizar tanto la monetización de Vaca Muerta como la extracción de los recursos: “Tenemos solo una ventana de tiempo para que las inversiones vengan y operativamente se puedan extraer los recursos del subsuelo”, señaló.

Sustentabilidad social

Sobre los proyectos de inversión en la formación geológica neuquina, el gobernador recordó que no se trata de que sean iniciativas sustentables en términos económicos, sino también que “deben tener sustentabilidad social y ambiental. Sin ambas características no hay posibilidad de prosperar. No puede ser que tengamos al 40% de nuestra población por debajo de la pobreza”.

Para graficar el nivel de crecimiento de la demanda social, Figueroa recordó que en las localidades cercanas a Vaca Muerta “la población creció cuatro veces lo que creció la población del país”. “Afortunadamente -agregó- las empresas entendieron que tenemos que armar un buen equipo de trabajo, con inversiones consensuadas”.

Por otra parte, Figueroa se mostró confiado en el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL) y dijo que Neuquén “va a hacer todo lo que esté a su alcance para que la producción salga al mundo por los puertos de Río Negro; y que todo el valor se agregue aquí en la región”, sostuvo.