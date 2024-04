El municipio de Cutral Co y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de la Facultad Regional de Neuquén formalizaron un importante convenio de colaboración con el objetivo de brindar capacitación en herramientas informáticas de Microsoft Office a empleados estatales y personas comprendidas en programa Plus.

La firma de este convenio tuvo lugar este martes en el Centro de Estudios Universitarios Cutral Co (CEUC), ubicado en Tucumán 329, a las 9:00 de la mañana. El acto contó con la presencia del intendente municipal de Cutral Co, Ramón Rioseco, y el decano Pablo Liscovsky de la UTN, quienes encabezaron el evento. También estuvieron presentes el jefe de Gabinete municipal, Ingeniero Walter Mardones, y el señor José Navarrete en representación de la Junta Interna Municipal de Cutral Co, así como concejales y funcionarios del Ejecutivo municipal.

El convenio establece la realización de tres cursos de capacitación con una duración de 48 horas cada uno, diseñados para proporcionar a los participantes una sólida formación en el uso de herramientas como Word y Excel. El objetivo principal es mejorar la productividad y eficiencia de los empleados estatales en su entorno laboral, dotándolos de las habilidades necesarias para utilizar estas herramientas de manera efectiva.