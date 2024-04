En el barrio Brentana de Cutral Co, reside una mujer cuya vida fue sacudida por una batalla contra la enfermedad. Marcela Troncoso, madre soltera de tres hijos y de 54 años, se abrió en una charla con este medio para compartir la lucha que enfrenta día a día.

El diagnóstico de Marcela es desgarrador: metástasis de una trombosis tronco cerebral con tres tumores en la cabeza, siendo el más grande en el colon. “Los dolores son cada vez más insoportables”, confesó, describiendo el tormento que atraviesa.

A pesar de su situación, Marcela continúa su tratamiento con determinación. “Voy al centro de salud del barrio Unión de Cutral Co, donde la doctora Daira Brizuela, de cuidados paliativos, es quien me atiende”, reveló. “Ha sido tremendo”, confiesa Marcela, describiendo una serie de complicaciones.

Todo comenzó en el año 2012, cuando sufrió su primer accidente cerebrovascular (ACV), lo que resultó en dificultades para caminar, hablar y realizar tareas cotidianas. Los médicos, de la antigua Clínica Cutral Co, inicialmente no lograron diagnosticar su condición y por sus medios visitó a un neurocirujano en Neuquén.

En el año 2013 tuvo su segundo ACV, más grave que el primero, que resultó en hemiplejia y dificultades motoras adicionales. Luego, le diagnosticaron tres tumores en el tronco cerebral y actualmente se le ha diagnosticado una metástasis en el colon, exacerbando sus dolores. “Los dolores son cada vez más insoportables”, admite con resignación.

Sin embargo, el tratamiento médico se realizan en la ciudad de Neuquén, donde Marcela enfrenta nuevos obstáculos. “Se descartó la cirugía, ya no me lo pueden hacer, es imposible porque el tumor (del colon) creció muchísimo y me abarco el abdomen que no me permite comer”, explicó, revelando la gravedad de su situación.

“La cobertura es del Instituto de Seguridad de Neuquén (ISSN), pero aún no me tienen cargada en el programa oncológico”, revela y aclara que la doctora Brizuela hará ese pedido. Esto la deja en una situación precaria, luchando por pagar los costos de que se acumulan rápidamente. Actualmente, el ISSN solo le cubre el traslado.

Marcela reconoce sus limitaciones. “Estoy muy cansada, muy decaída. Mis hijas estudian, tengo que estar bien para ellas, pero no puedo más”. El lunes 15 deberá afrontar unos nuevos estudios, y los gastos, para determinar como continuar con el tratamiento.

Desde las redes sociales su historia se difunde para brindar apoyo. Para colaborar con Marcela los interesados pueden comunicarse al 299-6-270-307