La EPET N°1 de Cutral Co informó a toda su comunidad educativa el cronograma de clases presenciales y virtuales, el cual entrará en vigencia a partir del próximo lunes 15 de abril.

Turno Mañana

Lunes 15 Clases Presenciales Jornada Completa (7.30 – 13.10 hs): Cursos: 1° F, 1° I, 1° J

Clases Presenciales a partir de las 10.30 hs: Cursos: 1° G, 1° H, 2° H, 2° E, 2° F, 2° G

Clases Virtuales Jornada Completa (7.30 – 13.10 hs): Cursos: 3° D, 3° E, 3° F, 3° G, 4° A, 4° B, 4° C, 4° G, 5° A, 5° B, 5° C, 5° G, 6° A, 6° B, 6° C

Martes 16: Clases Presenciales Jornada Completa (7.30 – 13.10 hs): Cursos: 4° A, 4° B, 4° G

Clases Presenciales a partir de las 10.30 hs: Cursos: 4° C, 5° A, 5° B, 5° C, 5° G

Clases Virtuales Jornada Completa (7.30 – 13.10 hs): Cursos: 1° F, 1° G, 1° H, 1° I, 1° J, 2° E, 2° F, 2° G, 2° H, 3° D, 3° E, 3° F, 3° G, 6° A, 6° B, 6° C

Miércoles 17: Clases Presenciales Jornada Completa (7.30 – 13.10 hs): Cursos: 3° D, 3° E, 3° G

Clases Presenciales a partir de las 10.30 hs: Cursos: 1° F, 1° G, 1° H, 1° I, 3° F

Clases Virtuales Jornada Completa (7.30 – 13.10 hs): Cursos: 1° J, 2° E, 2° F, 2° G, 2° H, 4° A, 4° B, 4° C, 4° G, 5° A, 5° B, 5° C, 5° G, 6° A, 6° B, 6° C

Jueves 18: Clases Presenciales Jornada Completa (7.30 – 13.10 hs): Cursos: 6° A, 6° B, 6° G

Clases Presenciales a partir de las 10.30 hs: Cursos: 4° A, 4° B, 4° C, 4° G, 6° C

Clases Virtuales Jornada Completa (7.30 – 13.10 hs): Cursos: 1° F, 1° G, 1° H, 1° I, 1° J, 2° E, 2° F, 2° G, 2° H, 3° D, 3° E, 3° F, 3° G, 5° A, 5° B, 5° C, 5° G

Viernes 19: Clases Presenciales Jornada Completa (7.30 – 13.10 hs): Cursos: 2° E, 2° F, 2° G

Clases Presenciales a partir de las 10.30 hs: Cursos: 2° H, 3° D, 3° E, 3° F, 3° G

Clases Virtuales Jornada Completa (7.30 – 13.10 hs): Cursos: 1° F, 1° G, 1° H, 1° I, 1° J, 4° A, 4° B, 4° C, 4° G, 5° A, 5° B, 5° C, 5° G, 6° A, 6° B, 6° C, 6° G

Turno Tarde:

Lunes 15: Clases presenciales, jornada completa, a partir de las 13:30 hs: Cursos: 1ºA, 1ºB, 1ºD

Clases presenciales a partir de las 16:30 hs: Cursos: 1ºC, 1ºE, 2ºA, 2ºB, 2ºC, 2ºD

Clases virtuales jornada completa:Cursos: 2I, 3A, 3B, 3C, 3H, 4D, 4E, 4F, 5D, 5E, 5F, 5H, 6D, 6E, 6F

Martes 16: Clases presenciales, jornada completa, a partir de las 13:30 hs: Cursos: 6ºD, 6ºE, 6ºF

Clases presenciales a partir de las 16:30 hs: Cursos: 4ºD, 4ºE, 5ºE, 5ºH, 5ºF, 5ºD

Clases virtuales jornada completa: Cursos: 1ºA, 1ºB, 1ºD, 1ºC, 1ºE, 2ºA, 2ºB, 2ºC, 2ºD, 3A, 3B, 3C, 3H, 4F

Miércoles 17: Clases presenciales, jornada completa, a partir de las 13:30 hs: Cursos: 1ºC, 1ºE, 2ºA

Clases presenciales a partir de las 16:30 hs: Cursos: 2ºB, 2ºC, 2ºD, 2ºI, 3ºA

Clases virtuales jornada completa: Cursos: 1ºA, 1ºB, 1ºD, 3B, 3C, 3H, 4F, 4D, 4E, 5E, 5H, 5F, 5D, 6ºD, 6ºE, 6ºF

Jueves 18: Clases presenciales, jornada completa, a partir de las 13:30 hs: Cursos: 5ºE, 5ºH, 5ºD

Clases presenciales a partir de las 16:30 hs: Cursos: 4ºD, 4F, 4E, 5ºF, 6ºE

Clases virtuales jornada completa: Cursos: 1ºA, 1ºB, 1ºD, 1ºC, 1ºE, 2ºA, 2ºB, 2ºC, 2ºD, 2ºI, 3A, 3B, 3C, 3H, 6ºF, 6ºD

Viernes 19: Clases presenciales, jornada completa, a partir de las 13:30 hs: Cursos: 2ºB, 2ºC, 2ºD

Clases presenciales a partir de las 16:30 hs: Cursos: 2ºI, 3ºA, 3ºB, 3ºC, 3ºH

Clases virtuales jornada completa: Cursos: 1ºA, 1ºB, 1ºD, 1ºC, 1ºE, 2ºA, 4F, 4D, 4E, 5F, 5E, 5H, 6ºE, 6ºF, 6ºD

Los cursos que tienen clases presenciales a partir de las 16:30 hs deben cursar en la virtualidad en el horario de 13:30 a 16:00 hs