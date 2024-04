El Concejo Deliberante de Cutral Co aprobó por mayoría la continuidad de los directores del ENIM, Cristian Perotti y Osvaldo Gimenez, con la abstención de María Elena Paladino, Hugo Deisner y César Pérez.

La decisión de continuar con los mismos directores por Cutral Co es política, la toma el intendente Ramón Rioseco que valora positivamente que el ente tenga los números en orden y que no haya dificultades para que los municipios accedan a la financiación para obra pública que necesitan.

Pero cada vez se hace más evidente que el desempeño del ENIM en la transformación económica de la comarca petrolera es mediocre. Desde que la mayoría de los fondos se destinan a obras públicas, el dinero del ENIM se reduce y no se acompaña la idea que impulsan los intendentes para el desarrollo de la región.

En Cutral Co se apunta a la generación de puntos de turismo con los monumentos y el restaurante de la bodega Cutral Co.¿Qué hace el ENIM para acompañar ese desarrollo, con proveedores locales, diseño de nuevos proyectos económicos locales? Nada. También se apuesta fuerte a la generación de energía solar. El ENIM, más allá de generar fondos, no hace nada para que en el futuro haya proveedores locales para abastecer a esa industria o, mejor aún, para que haya industria local para que consuma esa energía generada.

Además los concejales objetaron principalmente a Cristian Perotti por dos razones. La concejal María Elena Paladino opinó que su trabajo como asesor legal de la empresa Petrogas es incompatible con su función como director porque Petrogas tiene relaciones comerciales con Pampa Energía, concesionaria del ENIM.

En tanto el concejal por Comunidad, César Pérez, indicó que hay una causa judicial de una empleada contra Perotti y que ello debería inhabilitarlo para volver a presentarse y consecuentemente ser electo.

En definitiva, con el voto favorable de seis concejales que no emitieron opinión sobre los directores y con la abstención de tres concejales, se designó como directores titulares a Cristian Perotti y Osvaldo Gimenez mientras que Raúl Seoane y Anahí Dolz son los directores suplentes. Y como síndica fue elegida Cecilia Vanesa López y como suplente Selva Anahí Ibañez.