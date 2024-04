En un acto oficial, el gobernador Rolando Figueroa presentó su programa para impulsar el desarrollo más equitativo de la provincia, a partir de un trabajo por regiones.

En total son siete y en el caso de Cutral Co y Plaza Huincul se las unifica en la región Comarca Petrolera. Se explicó que el acto que la intención de esta estructura gubernamental es que las necesidades de cada región se piensen en conjunto y que las obras que haga la provincia respondan a esas necesidades.

La estructura compuesta por siete delegados regionales responden al jefe de gabinete Juan Luis Ousset y él directamente el gobernador Rolando Figueroa. Para el caso de la región comarca petrolera, se designó al excandidato a intendente de Cutral Co por Comunidad, Rubén García Cevallos. Se espera que él trabaje con el intendente Claudio Larraza de Huincul y Ramón Rioseco de Cutral Co.

Se aseguró en el acto que la designación de cada delegado fue por “capacidad, no por partido político o quien hice tal o cual campaña”, pero la designación de García parece estar ligada a su participación partidaria ya que no cuenta con experiencia de gestión.

La respuesta de Ramón Rioseco no se hizo esperar, ya que no asistió al acto por razones de agenda y envió en su lugar a su jefe de gabinete, Walter Mardones. No parece que haya voluntad política de utilizar a García como nexo, pero se verá con el desarrollo de la estructura recién estrenada.

En cambio el intendente Claudio Larraza se mostró muy satisfecho por esta conformación y estuvo presente en el acto al igual que la mayoría de los intendentes, que también firmaron los decretos por los que se creó cada región.