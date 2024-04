En medio de un escenario económico desafiante marcado por aumentos tarifarios y una fuerte caída del consumo, los comerciantes de Cutral Co y Plaza Huincul solicitan una reducción en las tasas de electricidad que amenazan con afectar gravemente a sus negocios.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cutral Co y Plaza Huincul (CCI), Roberto Sáez, ha presentado notas tanto al Concejo Deliberante de Plaza Huincul como al de Cutral Co, así como a los Ejecutivos locales, expresando la preocupación del sector por los incrementos tarifarios que se avecinan. Sáez aclara que estos aumentos no son exclusivamente locales, sino que impactan a nivel nacional.

“Estamos enfrentando tarifas exorbitantes que pueden llevar al cierre de numerosos comercios”, advierte Sáez. “El cierre de un negocio no solo afecta al propietario, sino que también deja sin trabajo a varias personas y debilita la economía local, que depende en gran medida del comercio”.

La situación se vuelve aún más preocupante ante la inminente entrada en vigencia de un nuevo aumento en las tarifas de gas, programado para fines de abril o principios de mayo. Los comerciantes temen no poder hacer frente a estos aumentos acumulativos y solicitan una revisión urgente de las tasas tarifarias.

“Es crucial que las autoridades analicen la posibilidad de disminuir sustancialmente los cargos tarifarios para proteger a los trabajadores y mantener la actividad económica en nuestra región”, enfatiza Sáez en las notas dirigidas a los Concejos y a las intendencias.

La CCI está trabajando en conjunto con nuevos comerciantes que se están asociando para sumarse a la búsqueda de soluciones. La asociación cuenta actualmente con cerca de 400 miembros y está abierta a la participación de todos aquellos que compartan inquietudes sobre el futuro económico de la comarca petrolera.

Ante este panorama desafiante, los comerciantes de Cutral Co y Plaza Huincul hacen un llamado a las autoridades locales para que tomen medidas que mitiguen el impacto de los aumentos tarifarios y proteja el comercio local, una pieza fundamental en la economía de la región.