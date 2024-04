En la zona céntrica de Cutral Co, los comerciantes y vecinos de la calle Roca se encuentran ante una preocupación creciente: la falta de limpieza adecuada de los contenedores de basura ubicados en la vía pública. Esta problemática genera una acumulación de desperdicios en los fondos de los contenedores, propiciando la proliferación de insectos y moscas, así como un ambiente poco higiénico.

A pesar de los reclamos realizados ante la secretaría de Control Urbano de la municipalidad de Cutral Co, no se han tomado medidas efectivas para abordar esta situación. Los afectados aseguran que, si bien se remueven los residuos de la superficie, no se lleva a cabo una limpieza completa de los contenedores, lo que contribuye a una rápida acumulación de basura y dificulta su correcta utilización.

En este sentido, los comerciantes y vecinos hacen un llamado a las autoridades municipales para que intervengan y solucionen este problema de manera pronta. Solicitan que se implementen medidas que garanticen la limpieza regular y profunda de los contenedores, así como su vaciamiento completo, con el fin de evitar problemas sanitarios y ambientales en la zona.