Este 2 de abril en la plazoleta soldado Jorge Águila se llevó adelante la ceremonia que recuerda a los héroes de Malvinas, a 42 años de la guerra con Inglaterra. Los veteranos de Malvinas oriundos de Cutral Co y Plaza Huincul encabezaron la ceremonia.

En el acto, Virginia Riquelme, al hablar señaló que el conflicto fue una “guerra sin destino que sacrificó la vida de verdaderos héroes que pelearon en condiciones desiguales”. Recordó que el desembarco se produjo en la madrugada del 2 de abril, cuando las tropas argentinas recuperaron por la fuerza los derechos soberanos sobre las islas.

“Fue el comienzo de una herida que aún no cierra. Algunos no soportaron la indiferencia de la sociedad y el reconocimiento de la propia fuerza, al no recibir atención económica, médica y psicológica cuando la necesitaron”, indicó y se suicidaron.

“Hay que recordar a aquellos que lograron sobrevivir a semejantes circunstancias y están hoy entre nosotros, despertando cada día con sueños por cumplir”, subrayó.

“Seamos conscientes hoy que estamos en deuda con cada soldado de nuestra Patria que derramó su sangre en las islas. Nunca dejaremos de reclamar lo que nos pertenece convencidos desde lo más íntimo de nuestro ser que las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas”, apuntó.

Finalmente, indicó que el “reclamo legítimo sigue en pie. La causa Malvinas es una cuestión de Estado”. En la ceremonia, además de la entonación de los himnos nacional y provincial, se hizo un minuto de silencio y se colocaron ofrendas florales.

Integrantes del Ballet Municipal interpretaron un cuadro en homenaje a los caídos.

Luego, el intendente Ramón Rioseco que participó junto al gabinete y los concejales de la ceremonia dijo que “siempre es muy emotivo por lo que significa la gesta de Malvinas”.

“Representa para el Estado y el pueblo y la gesta con nuestro soldado Jorge Águila que fue uno de los primeros caídos para Neuquén y Paso Aguerre por lo que fue un golpe tremendo”, sostuvo Rioseco.

Agregó que se debe “seguir reivindicando en el territorio argentino con la disputa geopolítica que hay, es hoy muy importante. La sociedad, las familias deben tomar conciencia que las Malvinas son argentinas”.