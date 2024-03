En los últimos meses no se han registrado casos de femicidios, de mujeres asesinadas, gracias al trabajo conjunto entre la justicia, la policía y los municipios.

Pero la tarea es enorme dijo el fiscal Gastón Liotard. “El trabajo, si se quiere decir es a destajo, es mucho, es un volumen enorme, es grandísimo y la respuesta que estamos dando desde el Ministerio Público Fiscal, amen de ser compleja, es tratar de resolverlo en forma inmediata en lo que hace cuanto menos a la etapa cautelar”, dijo Liotard.

Una víctima de violencia de género, tras radicar la denuncia, accede a la protección judicial y policial pero también asistencia en los municipios y en los casos más severos, en el Refugio de Mujeres que tiene la comuna en Cutral Co. Aún así, no alcanza porque la demanda es mucho y la situación de fondo no se resuelve, que es el cambio de actitud del agresor.

Liotard explica que desde la Fiscalía se trabaja en hacer “que cese el delito, proteger a la víctima. proteger a la víctima desde lo propio, es decir darle algún tipo de refugio que es necesario, la contención que se requiera, sea económica, social, desde la psicóloga que tenemos en la fiscalía, las medidas cautelares que están dispuestas hacia el victimario y eso lo hacemos en forma inmediata”.

En los casos más grave se llega a solicitar la prisión preventiva aunque sea por pocos días con el argumento de que el agresor puede entorpecer la investigación.

El fiscal admite que “no entendemos que esto importe necesariamente una solución del caso, una solución definitiva del fondo, pero cuanto menos de lo cautelar se resguarda la víctima. Esto no solo es un mandato que tenemos desde toda base legal sino además una puntual que nos hizo el fiscal general, el doctor José Gerez”.

En las causas de violencia de género “a veces son condenas de prisión efectiva, a veces no, y paralelamente tratamos de que a través de la Fiscalía o de muchos otros organismos, sea provinciales o municipales, se pueda abordar el caso”.

“Esto no necesariamente quiere decir que ahora haya más casos, sino tal vez que haya más denuncias. Y si se quiere ver el aspecto positivo de esto, que haya más denuncias, esto se refleja o significa que existe una información suficiente, y los medios suficientes, y las herramientas suficientes para que aquellas víctimas que tal vez hace un tiempo y no mucho años atrás soportaban, toleraban esta vulnerabilidad y este ciclo de violencia y esta espiral tengan donde, cómo y cuándo recurrir para poder atender a su vicisitud. La realidad es que el aumento tal vez se deba a la mayor posibilidad o herramientas que tiene la víctima o la mayor información, cuestión que antes no existía”, sostuvo el fiscal.