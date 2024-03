El pasado fin de semana se llevo a cabo la primera fecha del selectivo para clasificar al Panamericano de padel que se va a disputar en Mexico en el mes de noviembre. Tuvo gran participación de jovenes deportistas de la comarca petrolera

Desde la academia de Padel MD2 nos envió cuales fueron los chicos que dijeron presentes y también felicita a cada uno de ellos. Deimundo Jeremías sub 12, Inostroza catalina sub 12 A, Teo Martínez sub 14 B, Diaz Santiago sub 14 A, Zúñiga Rodrigo Sub 18 A tuvieron grandes resultados en el selectivo que se disputo en Córdoba.

Delfina Fernández que participo en la categoría Sub 12 A logró quedarse con el primer puesto en la primera fecha y ya piensa en la segunda que se va a disputar en el fin de semana del 12 al 14 de abril también en la provincia de Córdoba. La tercera fecha se va a disputar en Misiones el fin de semana del 10 al 12 de mayo. La ultima fecha será del 14 al 16 de junio y todavía resta saber donde se va a disputar.