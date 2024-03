El exintendente de Plaza Huincul y concejal por el MPN, Gustavo Suárez, presentó esta mañana ante la fiscalía de Cutral Co un pedido para solicitar acceso a la documentación que hizo la Municipalidad en su contra. Fue a través de su abogado Cristóbal Inaudi.

En diálogo con este medio, Suárez explicó que “el abogado me sugirió que hiciéramos una presentación formal donde pedimos humildemente a la fiscalía que, porque tarda mucho el tema de la notificación y el proceso, se nos permita acceder a la documentación que esta gente ha presentado en contra o aludiendo a un delito en la administración pública”.

Suárez explicó “calculo que debe haber un tiempo, pero también tengo entendido que es un derecho que me asiste”. Sobre la acusación en si misma no se explayó pero aseguró que está tranquilo y que advierte “una suspicacia política en el fondo”.

El ministerio fiscal determinará si habrá una acusación formal por el faltante de 285 millones de pesos durante la gestión de Gustavo Suárez, a partir de una denuncia que presentó Municipalidad de Plaza Huincul, que es querellante en la causa. “Una vez aclarada toda esta situación yo también después lo que quiero hacer es presentarlo hacia la sociedad”, dijo Suárez sobre su versión de los hechos. Para el exintendente primero había que ir a la justicia y después presentarlo públicamente.

En su entorno le pedían a Suárez que hablara. “Esto va a llevarme un tiempo, no es inmediato, pero una vez que todo este procedimiento esté aclarado y toda esta acusación esté aclarada, vamos a hacer la presentación formal hacia la comunidad como corresponde. Nosotros hicimos al revés. Esperamos a que se hiciera la denuncia. Hay mucha ansiedad”, refirió.

“Todos me decían por qué vos no salís, porque vos no salís. Nosotros teníamos ya hace tiempo preparada la respuesta, esperábamos si iban a presentar o no la acusación, la presentaron, bueno, como correspondía. Entonces también como corresponde, nosotros vamos a estar a derecho y mi obligación es dar respuestas también, no tan solo a la justicia sino a la comunidad”, afirmó.

Finalmente, Suárez dijo sentirse “tranquilo” y dijo que recobró “el sueño después de muchos años”.

La presentación del intendente Larraza contra Suárez se hizo el pasado 5 de marzo.