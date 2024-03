Se realizó ayer una nueva reunión entre los directivos del establecimiento, el cuerpo docente y las familias con los alumnos. También estuvo presente la seccional de ATEN.

Se esperaba que las autoridades provincial de Educación tuvieran una fecha de reinicio de la obra, lo que no ocurrió. Los representantes del Consejo Provincial de Educación y el ministerio de Educación no pudieron dar certezas sobre la fecha “debido a que no se ha llegado a un acuerdo con la empresa”, dijeron desde el gremio.

Según ATEN los lugares que había propuesto el CPE como la escuela 152, la escuela 172 y el Centro de Formación Profesional “no so viables para el funcionamiento” y las clases virtuales no se implementarán hasta no tener la fecha de inicio de la obra.

“Se decidió esperar fechas concretas para volver a reunirse y que en ese momento se acuerde cuál sería el plan pedagógico alternativo. El gobierno provincial debe con urgencia arbitrar los medios para que la EPET N°1 cuente con un edificio en condiciones seguras y dignas para funcionar”, expresaron desde ATEN.