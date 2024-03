Una mujer que iba en bicicleta fue asaltada por dos motochorros y pudo salvar la bici pero perdió su morral.

Era una mujer policía que estaba en día franco y no estaba armada. Circulaba en la esquina de Canepa y Avenida Rotter por la tarde del martes pasado cuando una moto se le puso a la par.

Un hombre descendió y quiso obligarla a entregar la bicicleta y el morral, ella se resistió, fue asistida por personas que se encontraban en las cercanías y salvó la bici.

No pudo evitar que le robaran el morral, con documentación y 5 mil pesos. No resultó lesionada y no le mostraron armas sino que ejercieron violencia física para el robo.