Se hizo ayer una reunión entre las autoridades de la escuela, el personal docente y no docente y las familias de los alumnos y alumnas en la que se decidió no iniciar las clases hasta que no esté firmado el inicio de la obra.

Gabriela Garrido, del equipo directivo, informó que “el personal rechazó la propuesta que ofreció la Ministra de Educación de funcionar en escuelas prestadas, esto es, Centro de Capacitación de Plaza Huincul, Escuelas 152 y 172”.

La comisión de padres se había mostrado escéptica con la posibilidad de dictar clases en otras escuelas pero también querían priorizar el dictado de clases.

No obstante, la comunidad en su conjunto está de acuerdo en que “no se dará inicio al dictado de clases hasta tanto no se reanuden los trabajos de la obra de ampliación, recién ahi se pondría en marcha la propuesta pedagógica institucional para el dictado de clases correspondiente a este año, que podría ser virtualidad mixta”, detalló Garrido.

Y se acordó una nueva reunión para el 7/3/24 y ahí analizar los pasos a seguir en caso de que aún no se haya firmado el contrato de reinicio de obras.