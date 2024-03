En el Centro Cultural de Cutral Co se inició el acto de apertura de las sesiones ordinarias del período 2024. El intendente Ramón Rioseco dio su discurso frente a todo el cuerpo y los funcionarios que formaron parte de la ceremonia.

Se hizo un minuto de silencio en memoria del intendente fallecido José Héctor Rioseco y luego se escuchó el discurso del jefe comunal que hizo un repaso de la grave crisis que se vive en el país y en la provincia y dijo que Cutral Co no es una isla.

En tono moderado, Rioseco llamó a la ciudadanía a adaptarse y prepararse para meses difíciles. Y destacó que gracias a la lucha de la ciudadanía de Cutral Co se cuentan con los fondos para poder gestionar (por la concesión del yacimiento El Mangrullo).

El anuncio más importante fue la aprobación para que se ponga en marcha el parque solar de Cutral Co, en cuanto a desarrollo. Pero el intendente también puso en valor la inversión educativa. Dijo que “300 estudiantes van a comenzar carreras universitarias financiadas por el esfuerzo de toda la comunidad”.

El municipio espera inaugurar el edificio de la escuela técnica nacional que se consiguió “tras reclamar (a la provincia) 20 años una escuela técnica”. Y agregó “después de grandes luchas de nuestros vecinos nos pusimos a la vanguardia de las gestiones, la educación, la hemos tomado como un norte para que nuestra sociedad pueda crecer y nuestros jóvenes pueden estudiar. queremos que el hijo del trabajador llegue a la universidad, no es solo campaña sino que hay que ponerle en recursos y programas”.

Sobre las obras a desarrollar, el municipio mantendrá un ritmo de pavimentación pero menor ya que “todo el casco histórico de la ciudad está pavimentado y nos faltan los desarrollos nuevos”.

Y anunció que se harán los servicios en la zona rural de Monte Hermoso, Filli Dei y Colonia 2 de Abril. Rioseco dijo que en 30 días se hará la licitación para comenzar a construir una planta de gas en Monte Hermoso.

El intendente afirmó que se debe seguir luchando por la distribución de la riqueza, “es una lucha social e histórica en la Argentina” expresó y dijo que Cutral Co da testimonio de ello “porque esa fue nuestra lucha, para no ser olvidades, para seguir viviendo, damos testimonio de esa lucha, de no bajar los brazos para conseguir la distribución justa de los recursos”.

Rioseco pidió “que Argentina pueda encontrar su rumbo, son meses muy difíciles y hay que estar preparado, nadie se salva solo en momentos de crisis social”.