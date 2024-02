Jesús Candia inició una huelga de hambre y presentó un habeas corpus ante la justicia de ejecución penal para exigir atención médica. Cumple condena hace 7 años en la U21 de Cutral Co.

En un documento que hizo llegar a este medio, asegura que “en diversas oportunidades solicité atención médica al servicio penitenciario pero no he logrado ser atendido por un médico, vulnerándose así mi derecho a la salud y causándome un agravamiento en las condiciones de detención”.

Candia mató a sus vecinos Pablo Soto y Arturo Sánchez en una vivienda del barrio Centenario, fue en mayo de 2017 y purga una condena de 15 años de prisión por homicidio agravado por el uso de arma. Pero él mismo dijo a este medio “no soy un delincuente, yo hice justicia por mano propia en defensa de mi familia” y en ese contexto considera que se lo maltrata en la Unidad de Detención 21.

Todavía no obtuvo respuesta del habeas corpus y comenzó una huelga de hambre. Esta mañana habló con la abogada defensora Cornejo que se declaró incompetente y le pidió que buscara otro abogado defensor. “Que se hagan cargo de mi salud, no puedo comer, tengo una hernia que no se si es cancerígena, me han mentido, no tenemos nada, yo estoy peleando personalmente, no involucro a nadie más”, dijo Candia, que está pronto a cumplir la mitad de su condena.