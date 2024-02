El hallazgo se produjo esta noche, en la ruta nacional 22, a unos 10 kilómetros de Cutral Co hacia Zapala. Se trataría de Luciano Marín, vecino del barrio Zani.

La primera hipótesis es que fue atropellado ya que no encontraron ningún vehículo cerca del cuerpo. Y además se supone que el conductor huyó pero no se descartan otras posibilidades, ya que el lugar no tiene senda para peatones ni iluminación, es decir no es un lugar típico para caminar.

Sobre la cinta asfáltica se interrumpió el tránsito para realizar las pericias correspondientes. Una camioneta de Defensa Civil cortó el tránsito en la ruta, para iluminar la tarea de la División Criminalística de la policía.

Luego había varios patrulleros, de diferentes dependencias, haciendo la tarea de logística para trasladar el cuerpo de la víctima. Se están siguiendo algunos indicios, muy preliminares, sobre qué auto estaría involucrado en la muerte de Marín