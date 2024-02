Los intendentes Ramón Rioseco y Claudio Larraza le presentaron a la cooperativa de transporte El Petróleo una propuesta económica, para intentar que al menos se continúe prestando el servicio en los horarios de mayor demanda, como son los que coinciden con la actividad escolar.

Días atrás, desde la empresa se anunciaron recortes en las frecuencias del servicio urbano, y finalmente, su presidente Hugo Quezada, señaló que desde el 23 de febrero ya no habrían recorrido de las unidades por Cutral Co y Plaza Huincul. El escenario es muy complejo: a la quita de subsidios nacionales para el transporte, se suma la escasa cantidad de gente que usa el colectivo en las ciudades. Los números no cierran.

Hoy, desde las intendencias se dio a conocer el documento que Rioseco y Larraza rubricaron en forma conjunta, presentando una propuesta a El Petróleo: ofrecieron dos millones de pesos cada uno. Esos cuatro millones serían para subsidiar el boleto estudiantil, al que consideran primordial, teniendo en cuenta que en los primeros días de marzo inicia el ciclo lectivo 2024.

Los jefes comunales fundamentaron la propuesta reconociendo el difícil momento financiero de la cooperativa, y le solicitaron a ésta que considera el ofrecimiento, para no dar por roto el contrato de concesión del servicio. También le pidieron a la empresa que considere la posibilidad de no prestar servicios los fines de semana, pero que si priorice los horarios escolares, laborales, y de atención hospitalaria.