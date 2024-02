Una mujer denunció ante este medio que atravesó ayer una desagradable situación, cuando caminaba por la calle y percibió que un hombre la estaba filmando. Increpó a esa persona e intentó hacer la denuncia policial, pero no logró formalizarla.

La persona que se sintió agraviada por la situación de acoso callejero contó que ayer, mientras caminaba con su hija de tres años por la calle Sarmiento de Cutral Co, casi Hipólito Yrigoyen, percibió que un hombre mayor la estaba grabando. Alarmada por la situación, lo increpó y siempre según su relato, “hizo como que estaba hablando por teléfono y se metió para adentro” de una casa.

La denunciante indicó que llamó a la policía para consultar dónde radicar la denuncia. Le habrían contestado que en la comisaría 15. “Voy y me dicen no, es en la 14. La policía como siempre a las vueltas para todo. No fui hacer la denuncia al final”.

En Cutral Co hay una dependencia policial donde se pueden denunciar este tipo de acciones y otras que atenten contra la integridad, dignidad y libertad al libre tránsito por la vía pública. Se trata de la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia Nº 4 (CENAF Nº). Se ubica en Roca y San Martín.