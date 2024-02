El gobierno de Rolando Figueroa va a modificar el formulario y así quiere detectar la verdadera demanda de viviendas y terrenos. Será para toda la provincia.

La idea es actualizar los datos, aunque quienes se inscribieron antes no van a perder la antigüedad. Se harán capacitaciones en los municipios y se podrán hacer los trámites en la delegación del IPVU en Cutral Co, pero a partir del 17 de febrero. Todavía no hay precisiones pero el formulario se completa on line, por internet.

Puntaje

El nuevo Ruprovi generará un sistema de “scoring” para detectar prioridades, evitando designaciones arbitrarias y utilizando criterios objetivos y con métricas. Cruzará además información con Anses, con las áreas de discapacidad, registros de deudores alimentarios y de violencia de género.

También será público el listado de inscriptos y se pondrá en marcha un nuevo formulario con criterios más “amigables”, intuitivo y accesible desde cualquier dispositivo fijo o móvil.

Es importante resaltar que el Ruprovi no modificará las fechas de inscripción de los titulares. Sin embargo, bajo esta nueva modalidad será obligatorio la actualización la información propia y del grupo conviviente.

Bajas

Las bajas del Ruprovi pueden realizarse por las siguientes razones: bajas voluntarias de los inscriptos, personas que tengan denuncias, irregularidades y hayan participado de tomas o usurpaciones; quienes hayan ocupado lotes (del IPVU, del Estado o de privados) o suspensiones cuando se demuestre la veracidad de las denuncias (registro de usurpadores) y cuando se compruebe que se haya falsificado o completado de manera errónea datos del formulario.

Anuncio

“A partir del próximo viernes 17 de febrero se actualizará el formulario a completar, que tendrá carácter de declaración jurada y servirá para relevar la demanda socio habitacional de todos los habitantes de la provincia, llegar realmente a la gente que necesita una solución habitacional, evitar registros duplicados y utilizar fuentes auténticas para validar información, Incorporando cuestiones en materias de género, salud, empleabilidad y educación”, se sostuvo desde el gobierno.

“Eso es precisamente lo que necesitamos y lo que defendemos las neuquinos. Vivimos circunstancias muy especiales y estar ordenados también nos otorga una gran ventaja, que es ser más justos en las políticas públicas, por eso este lanzamiento que estamos haciendo hoy del Ruprovi, que tiene que ver con qué familias ya están inscriptas, cuáles tienen una vivienda y han podido solucionar este problema y cuáles son aquellas que la necesitan”, sostuvo el mandatario.

Agregó que “es importante este rol que hemos adoptado de ordenar el Estado. En estos días hemos podido detectar quiénes no necesitan más planes sociales, o aquellos que quizás ya dejaron de tener los requisitos para obtener planes sociales -agregó el mandatario- menos de la mitad de los beneficiarios de planes sociales se presentaron al relevamiento que hemos realizado (…) enfocamos los recursos a los que verdaderamente necesitan y si hay algo que se necesita en la provincia de Neuquén son viviendas. Para eso nos tenemos que ordenar, saber quiénes las necesitan y de qué manera las vamos a hacer un reclamo al gobierno nacional”.

Echeverry, por su parte, sostuvo que el relanzamiento del Ruprovi “es un paso muy importante, sobre todo para aquellos que anhelan su vivienda propia”.

“Nos hemos encontrado con que falta mucha información, entonces lo que pretendemos hacer es comenzar a medir, tener un parámetro para saber cuáles son las reales necesidades de la gente, dónde están ubicadas estas personas y también evitar que, como dice el gobernador, esto hemos recibido una provincia injusta donde muchos tienen poco y hay algunos pocos que tienen mucho”, explicó.

“Lo que queremos es que a través de este nuevo re empadronamiento tener una buena información de cuáles son las verdaderas necesidades de aquellas personas que precisamente hoy no pueden acceder. Queremos aprovechar toda la información disponible que nos va a permitir cruzar información para evitar privilegios”, puntualizó.

El funcionario sostuvo que se trata de un primer paso “dentro de un programa que nos pidió el gobernador de un plan de infraestructura para toda la provincia (…) Otro programa va a ser el recupero, para que aquella persona que acceda a la vivienda a su vez pueda hacer un esfuerzo y pagarla, pero que otros neuquinos también puedan acceder en el futuro a una vivienda”.