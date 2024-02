La industria petrolera no teme que se pare la actividad con las medidas adoptadas por el presidente Javier Milei, es decir que la crisis no es tan grave como la que afronta la construcción.

Sin la privatización de YPF, al menos no en primera instancia, y sin restricciones a la actividad, entonces no parecen peligrar los puestos de trabajo.

Pero ello no quiere decir que no existan desafíos. En una reunión realizada en Centenario, las empresas petroleras neuquinas expresaron sus preocupaciones al Sindicato de Petroleros y al gobernador Rolando Figueroa.

¿Y cuáles son esas preocupaciones? Un problema que persiste desde hace décadas pero que ahora es urgente resolver es el diferimiento de pagos de facturas por parte de las empresas operadoras. La inflación suele llevarse puesta cualquier previsión y toda la rentabilidad proyectada.

Además plantearon que los aumentos acordados entre las cámaras empresariales y el sindicato también son diferidos y ello genera iliquidez y endeudamiento en las pymes.

Cristian Bergesse (BM), Angel Salazar (Grupo Kompass) y Carlos Tort (Petrogas) expresaron inquietudes sobre condiciones con operadoras, retrasos en pagos y cláusulas gatillo en aumentos muy por debajo de la inflación, lo que deja a las empresas “trabajando a pérdida”.

También aseguran que la competencia es desleal por acuerdos previos entre las operadoras y empresas foráneas. El problema surge de parte de empresas que no cumplen con la normativa local y mediante prácticas desleales, como dumping, no actualización de contratos en un contexto inflacionario o diferimento y retraso de pagos, afectan a los trabajadores y al entramado empresario local que no puede competir en igualdad de condiciones.

A estos problemas, Rolando Figueroa planteó la necesidad de que las empresas se asocien para ganar en fortaleza financiera y de servicios. Este tipo de solución ya se experimentó en el paso, con la generación de UTE que permitó la supervivencia de muchas de las empresas generadas por la privatización de YPF.

“Si las empresas neuquinas nos animamos a asociarnos, si el Estado está dispuesto a colaborar, incluso a premiar tributariamente a quienes sean neuquinos y generen empleo para los neuquinos, tenemos todas las herramientas sobre la mesa para poder lograrlo”, dijo el gobernador.

“Si la escala económica demanda una determinada espalda financiera o una solvencia económica, es muy buena la iniciativa de asociarse”, dijo el mandatario en relación a que que muchas veces una Pyme por sí misma no cuenta con la infraestructura necesaria para cubrir la demanda de las operadoras.

“Este es el momento de colaborar y unir esfuerzos para abordar los desafíos futuros”, planteó Marcelo Rucci en el mismo encuentro