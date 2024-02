Ayer el gobierno nacional informó que el subsidio que se entregaba a las empresas para sostener el transporte público se eliminará y se focalizará en darle beneficios a los usuarios directamente.

Debido a esa medida, la cooperativa El Petróleo informó que reduce los servicios.

La línea Barrio Otaño hará un solo servicio, que comenzará a las 7 de la mañana y tendrá una frecuencia de una hora y media

La línea Barrio Uno un solo servicio con salida a las 6.50 y frecuencia de una hora y media

El gobierno nacional adjujo que los subsidios irán a la gente pero se canalizan a través del sistema SUBE y en Cutral Co y Plaza Huincul no funciona así que no podrían acceder a ningún beneficio.

Pero ella no es la única dificultad. Con lo que se recauda de boletos, se paga el 20% de los costos del transporte. Y el 80% se absorbía con el dinero que enviaba Nación, la provincia y el municipio de Cutral Co ya que el de Plaza Huincul nunca aportó a pesar de que sus vecinos también viajan en El Petróleo.

El boleto sufrió un incremento brutal en diciembre, cuando llegó a los 400 pesos y ni siquiera ese monto sería suficiente. Con este panorama, la continuidad está en duda.

En el comunicado del gobierno de Javier Milei se informa que “se ha decidido desde el presente año, eliminar el Fondo Compensador del Interior”. El dinero dejó de llegar en diciembre y ahora el gobierno confirma que no pagará más.

Sin ese dinero, El Petróleo había anunciado en sus redes sociales que dejaría de circular. ¿Qué pasará ahora? es una incognita. Las fuentes oficiales y de la cooperativa no han informado nada, pero habría negociaciones para impedir que se pierda totalmente el servicio.