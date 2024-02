En la jornada de ayer comenzó el Torneo de Verano de Vóley en el Gimnasio Municipal General Enrique Mosconi organizado por la subsecretaría de Deporte y Juventud. El certamen se jugará todos los martes, miércoles y jueves a partir de las 18 en las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16 y hasta 18 años.

Durante la presentación del evento el subsecretario, Juan Pablo Churrarín, agradeció a todos los equipos por participar y sostuvo que “esta liga de verano, organizada por el departamento de Vóley, es para que puedan disfrutar de estas dos semanas de un ámbito de recreación”

A su tiempo el jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones, le dio la bienvenida a las delegaciones en nombre de la intendencia y remarcó que para el municipio “el deporte es una política de Estado” por su interrelación con la salud de las personas.