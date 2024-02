Con la confirmación de casos en la cercana ciudad de Senillosa, la alarma sobre la compleja enfermedad que está afectando a los caballos, llegó a la provincia. En estas ciudades, la vacuna que previene el contagio de esta enfermedad -que es transmitida por los mosquitos- se puede conseguir desde los 20.000 pesos, y se coloca una vez al año.



Hace pocos días, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) informó que Neuquén se sumó al resto de las provincias afectadas por la encefalomielitis equina del oeste (EEO), tras confirmarse la presencia de esa enfermedad en la localidad de Senillosa, en muestras tomadas a equinos con síntomas nerviosos y mortandad, posteriormente procesadas por el Instituto “Dr. Julio Ignacio Maiztegui.

Desde el inicio de la emergencia se confirmaron un total de 1323 brotes, 45 por diagnóstico de laboratorio y 1278 por diagnóstico clínico (por sintomatología y nexo epidemiológico). Asimismo, el SENASA informó que se encuentran activos 881 brotes.



Este medio consultó en algunas veterinarias de Cutral Co y Plaza Huincul sobre la existencia de vacunas. En algunas informaron que no atienden equinos, por lo que no cuentan con ellas, y en otra, en particular, se señaló que tampoco la tenían, por razones de costo.

Nicolás Churrarín es un veterinario que si atiende la salud de los caballos, y además, hoy comanda la Dirección de Zoonosis de Plaza Huincul. Señaló que en su consultorio cuenta con vacunas, porque adquirió un lote de frascos multidosis.

“Desde diciembre (2023) Senasa autorizó a los laboratorios nacionales a producir la vacuna, y se largaron al mercado”. Agregó que los que más consultan sobre el inmunógeno, son los dueños de caballos de chacras y puestos.



El valor actual, según el profesional, es de 20.000 pesos la dosis colocada. “No parece un costo elevado, teniendo en cuenta que aquel que tiene un caballo, lo protege durante un año de la enfermedad”.

En su calidad de director de Zoonosis, recordó que el caballo con el que se realiza equinoterapia en Plaza Huincul, ya recibió su vacuna.

Las provincias donde hasta el momento se registraron los brotes son Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, San Luis, La Pampa, Entre Ríos, Formosa, Santiago del Estero, Río Negro, Salta, La Rioja, Mendoza y Neuquén.

La encefalomielitis equina es una enfermedad muy agresiva, que provoca síntomas complejos en los animales. Los más marcados son del orden neurológico: deambulaciones sin sentido, estar hiperexcitable, temperatura elevada, estado de depresión e imposibilidad de pararse.

La transmiten los mosquitos, y también la pueden adquirir por la misma vía los humanos. En las personas, los signos pueden ser: fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y pérdida de apetito.

En tanto, en equinos, la tasa de letalidad puede llegar al 90% en el caso de una de las variantes, y en otras, el animal puede quedar con secuelas.