En las últimas horas se conocieron los nombres de quienes serán nexo entre los municipios de Plaza Huincul y Cutral Co y el gobierno provincial, específicamente con el ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, al mando de Julieta Corroza.

Aunque en la práctica la negociación política entre el gobierno provincial y los municipios la llevan Jorge Tobares y Ramón Rioseco, la austeridad del gobierno de Rolando Figueroa no le impidió crear cinco cargos políticos para disminuir la burocracia.

Según la nómina se nombró a Myriam Zurita como directora provincial de la región Comarca Petrolera y tendrá a su cargo a Florencia Tegano y Cecilia Saez como parte del Departamento de asistencia técnica territorial y a Néstor Dumigual en el Departamento de Vinculación institucional. Uno de los cargos quedó vacante.

Myriam Zurita se desempeñó adecuadamente como referente de Protección al Consumidor, primero en forma regional y luego provincial. Los demás designados serían parte de la militencia de Comunidad y el MPN.

La intención, varias veces remarcada por el gobierno provincial, es que los intendentes no tengan que concurrir a diferentes oficinas en búsqueda de solución sino que tengan interlocutores válidos directamente en su zona. No parece que los jefes comunales locales acudan a esta estructura por una respuesta, pero no habría que anticipar el resultado sin que se haya puesto en marcha el mecanismo.

En todo caso, no este un tema prioritario en la agenda de Plaza Huincul. Claudio Larraza afronta momentos complejos de su gestión en medio de una disputa con el MPN y tuvo que soportar varios desaires del gobernador, como cuando se reunió en Casa de Gobierno con Ramón Rioseco y él no fue invitado a pesar de estar allí por el mismo evento.

Y en las últimas horas cuando el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, visitó Cutral Co pero no pasó por el despacho del jefe comunal de Plaza Huincul, al menos no públicamente.

Pero lo más urgente, parece ser, es la búsqueda de una solución política al problema político que generó Gustavo Suárez al quedarse en el Concejo Deliberante.