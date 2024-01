El próximo 7 de febrero, la ciudad de Cutral Co se vestirá de fiesta para dar inicio al Torneo de Verano de Voleibol. El evento, que promete ser una verdadera celebración deportiva, contará con la participación de equipos en diversas categorías, desde SUB 12 hasta mayores mixtos.

El gimnasio municipal se convertirá en el epicentro de la acción, siendo el escenario perfecto para presenciar la destreza y habilidades de los jóvenes talentos y los experimentados jugadores de voleibol.

Las categorías en competencia incluyen SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18, y mayores mixtos, lo que asegura una amplia diversidad de edades y niveles de habilidad en la cancha. Este torneo se presenta como una excelente oportunidad para que los equipos demuestren su talento y se midan contra rivales de distintas edades y habilidades.

La organización del Torneo de Verano de Voleibol en Cutral Co busca fomentar la práctica deportiva y fortalecer los lazos comunitarios a través del juego limpio y la competencia saludable. Además, se espera que este evento se consolide como una tradición anual que reúne a jugadores y aficionados de la región.