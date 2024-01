Los clubes afiliados a la Liga de Fútbol del Neuquén (LIFUNE) analiza no iniciar el torneo porque no pueden afrontar los costos de traslados, policia y árbitros.

En un comunicado oficial, informaron que los costos “abarcan una variedad de aspectos operativos, y representan un desafío significativo para la viabilidad de nuestros clubes y para el disfrute del fútbol por parte de nuestra comunidad”.

Lifune incluye a 10 mil deportistas en todas sus categorías por eso se informó que se están buscando alternativas que permitan su continuidad.

Los costos más altos son el traslado, el pago de los arbitrajes y de la policía adicional. Pero, de fondo, el problema es que el público no se acerca a la cancha en forma masiva. Los hinchas de los clubes locales son las familias de los mismos jugadores y salvo en Cutral Co, Plaza Huincul, Zapala donde la rivalidad entre clubes es más importante, no hay grandes hinchadas.

En el comunicado, los clubes de Lifune afirman que los costos constituyen “factores que combinados ponen en riesgo nuestra capacidad para participar plenamente en la próxima temporada y para brindar a nuestros aficionados la experiencia de fútbol que se merecen”.

Aunque no lo mencionan, las instituciones apelarían a entidades de gobierno para solucionar estos problemas. “Estamos dispuestos a colaborar estrechamente con todas las partes interesadas para encontrar soluciones que permitan que el fútbol en Neuquén

prospere, al tiempo que se garantiza su accesibilidad para todos los involucrados” y agradecieron “de antemano el apoyo y la comprensión de la comunidad en este momento crucial para nuestros clubes y para el fútbol local en general”.