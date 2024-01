La oficina municipal y la Fundación de Estudios Patagónicos firmaron hoy convenios de cooperación y asistencia técnica. El intendente Ramón Rioseco participó de la rúbrica de los documentos junto la secretaria Carolina Alarcón, y el contador Pablo Nogués, representante del organismo.

El acento durante el acto, se dio en la programa Nutriendo Futuro, un programa seguridad alimentaria destinado a mujeres en situación de vulnerabilidad por violencia de género.

Además, Nogués destacó la relación positiva que mantiene unida a la Municipalidad de Cutral Co, y a la fundación, y refirió que los convenios “tienen grandes ejes: el bienestar social y de calidad educativa; el desarrollo económico y ciudades sostenibles, y un laboratorio de políticas publicas”.

Sobre el programa de Nutriendo Futuro, señaló que apunta no solo a garantizar la seguridad alimentaria de las mujeres que afrontan violencia, si no también que “lo fuimos readecuando para que no fuera una cuestión asistencial. Lo fuimos ampliando con una mirada preventiva para que puedan salir de esa situación que está atravesando, promoviendo capacitación y generación de oportunidades”.

Por su parte, el intendente Ramón Rioseco resaltó que dentro de la gestión “se pone en primer lugar la Secretaría de la Mujer y la Diversidad, como política pública”.