La seccional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) verde y blanca logró un acuerdo salarial sin precedentes, alcanzando un aumento del 130% en la mesa de negociaciones del 2024 en Plaza Huincul. La firma de este pacto tuvo lugar ayer martes 23, con la presencia de representantes del gremio y el intendente Claudio Larraza.

Según los términos del acuerdo, el incremento salarial se distribuirá de manera estratégica para beneficiar a los trabajadores municipales. Un 40% del aumento se verá reflejado en los haberes del próximo mes de febrero. El restante 30% se dividirá en cuotas, siendo un 30% parte de la primera cuota, que se sumará al aguinaldo de los empleados, alcanzando así un 70% del total. Las dos cuotas finales se abonarán en los meses sucesivos.

Este logro no solo beneficia a los trabajadores activos, sino que también se extiende a los jubilados, aunque no se especifican los detalles de cómo se aplicará el aumento en este sector. Además, se negoció la entrega de leche a los trabajadores y se abordó la situación contractual de dos trabajadoras del municipio, a las que no se les renovó el contrato en el cambio de gestión, y se acordó continuar revisando y evaluando sus circunstancias laborales.

Este acuerdo salarial, que el gremio destacó en sus redes sociales, se hizo hincapié en que este aumento es el más importante en los últimos 20 años y que supera en términos porcentuales al obtenido en Cutral Co.