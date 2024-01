El basquetbolista formado en Petrolero Argentino de Plaza Huincul se hizo notar en la Liga Desarrollo con los colores del Remero y dio un salto de calidad en su carrera. El juvenil fue titular en los últimos 5 juegos del equipo correntino en Liga Nacional.

“Estoy cada vez más cómodo con el rol que me tocó en el club. En la Liga de Desarrollo el entrenador me da la libertad para aportar al equipo con mi juego y mis compañeros me apoyan. Gracias a Dios las cosas están saliendo bien” expuso Larraza, que tras incursionar en Liga Argentina con el Matador de Plaza Huincul y Ciclistas de Junín, dio el salto a un club de Liga Nacional de Basquetbol junto a Juan Peral, un compañero de la cantera Naranja (foto).

Los buenos rendimientos en la competencia juvenil lo llevaron a estar en la consideración del cuerpo técnico y entrar en la rotación del plantel profesional. “Fui ganando minutos de a poco y terminé siendo titular en los últimos 5 partidos del 2023” reconoció el pivote, al tiempo que aclaró “recibo el apoyo permanente del entrenador y los mayores del equipo. Me dan mucha confianza para tomar decisiones tranquilo a pesar de que es una liga muy exigente y requiere mucho trabajo para estar a la altura de la competencia”.

“Estoy muy contento de estar en la rotación y tener minutos de calidad por el nivel de juego y el nivel de los rivales. Disfruto mucho el día a día”, finalizó con el balance que tiene al equipo de la Liga Desarrollo buscando trepar en la tabla y el plantel mayor peleando en el bloque superior a 4 puntos del líder.