En una reciente decisión, la Fiscalía de Cutral Co confirmó la desestimación de la denuncia penal presentada contra el actual concejal por el bloque del MPN y el ex intendente de Plaza Huincul, Gustavo Suárez. La denuncia fue interpuesta por Juan Carlos Garcés el pasado 4 de diciembre de 2023.

En el contexto de un informe presentado a los medios de comunicación por el actual intendente Claudio Larraza a finales de noviembre de 2023, Garcés señaló la falta de 285 millones de pesos que, según el informe, tenían destinos específicos. En la denuncia de cinco carillas, Garcés detalló lo expuesto por Larraza, destacando su preocupación por la falta de actuación funcional y ética por parte de las autoridades locales.

“Ante la falta de actuación funcional me veo en la obligación ética y moral, sabedor de todos los padecimientos y sufrimientos que está pasando el pueblo, ya sea a nivel laboral, educativo y social y denuncia de estos hechos que él corrobora, que ellos no la van a hacer, me refiero al actual Intendente Claudio Larraza, concejales, síndicos y demás”, afirmó Garcés en su denuncia.

La desestimación de la denuncia no implica una declaración sobre la veracidad de los hechos denunciados, sino que la Fiscalía no encontró pruebas suficientes para proceder con el caso.