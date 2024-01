La idea de regionalizar la provincia que impulsa el gobernador Rolando Figueroa tiene como objetivo “avanzar hacia un mayor federalismo, con la regionalización de la provincia con el objetivo de descentralizar la administración”.

En la distribución de las regiones, algunas tienen grandes extensiones mientras que otras son mucho más pequeñas. En concreto, se creó una región que se llama “Comarca Petrolera” que incluye únicamente a estas dos ciudades, Plaza Huincul y Cutral Co.

El intendente Ramón Rioseco deberá sentarse junto a Claudio Larraza, su par de Huincul, a diseñar un proyecto conjunto para presentar al gobierno provincial. En realidad deberán sumarlo a la agenda de trabajo que ya los ocupa con el diseño de obra pública financiada con el dinero del ENIM, el funcionamiento del transporte público, y la reconversión económica.

La buena noticia es que Cutral Co y Plaza Huincul no están incluidas en la región Confluencia, que tiene su propia dinámica y desafíos, siempre con eje en Neuquén capital. La mala noticia es que no están incluidas en la región Vaca Muerta, es decir que queda desconectados de Rincón de los Sauces y Añelo aunque la circulación de personas en ese corredor petrolero es incesante.

Tampoco quedaron incluidos con Cutral Co y Huincul las localidades de Paso Aguerre, Picún Leufú, El Sauce, que tradicionalmente viajan a esta zona para realizar compras, asistir al médico o estudiar.

El intendente Ramón Rioseco aseguró que asistirá a la reunión de la regionalización, cuando lo convoquen. El gobernador Figueroa ya se reunió con la región central, el norte, el sur y Vaca Muerta. Faltan Limay Centro (donde está Picún Leufú) aunque ya hubo una visita del ministro de Turismo.

En la región Comarca Petrolera también hubo reuniones con ministros, entre ellos el de Gobierno, Jorge Tobares. Sobre ese encuentro, el ministro aseguró que no se trata simplemente de dialogar “sino de gestionar y encarar proyecto varios en forma conjunta en forma directa y en el marco de la regionalización”.

Ramón Rioseco aseguró que no hay muchos temas para conversar con el gobernador, pero Larraza tiene muchos más temas como el desarrollo del parque logístico, una idea que no debería quedar en el olvido.