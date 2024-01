En el marco de la nueva gestión municipal de Plaza Huincul, está en pleno cambio en su área textil y de bloquera, con el objetivo de mejorar la calidad de los productos y ampliar su alcance a otras empresas.

El área textil, que actualmente emplea a alrededor de 40 personas en dos turnos, se encuentra en pleno proceso de renovación. Martín Sandoval, a cargo del sector, señaló que están priorizando escuchar las necesidades de los empleados para mejorar la eficiencia y calidad de los productos.

En este sentido, se ha trabajado en el diseño y confección de nuevas prendas, destacando el mameluco como un ejemplo exitoso de esta iniciativa. Incorporando un doble cierre, logos identificatorios y un bolsillo para el celular, se logró satisfacer las demandas de los operarios. Además, se ha buscado la colaboración de diseñadoras externas para mejorar la moldería y la calidad de las telas.

La bloquera, parte integral de este complejo, también atraviesa cambios sustanciales. El traslado de la máquina a un nuevo galpón, anteriormente ocupado por la ex carpintería de YPF, es para optimizar la producción y corregir problemas derivados de una instalación defectuosa realizada durante la gestión anterior, en agosto del 2023. “Puede producir hasta 2 mil bloques por día, pero estuvo mal instalada, así que no, no estuvo trabajando de manera óptima”, dijo el director Sandoval.

No obstante, aún existen retrasos, como saldar una deuda de 10 mil bloques pendientes de entrega a empleados municipales. Hasta que esta deuda se resuelva, la venta al público de estos bloques se mantiene en espera.