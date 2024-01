Ante la preocupación por la situación económica que atraviesa el país, un grupo de vecinos autoconvocados de Cutral Co y Plaza Huincul decidió convocar a un cacerolazo para el miércoles 10 de enero a las 20 horas en la plaza San Martín de Cutral Co. La iniciativa surge como respuesta al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y a la Ley Ómnibus, que generan inquietud en la comunidad respecto a su impacto en la vida cotidiana y, en particular, en los salarios.

La convocatoria toma impulso al sumarse a una movilización a nivel nacional en defensa de la cultura. Los vecinos expresan su descontento por la reducción de fondos destinados al Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales (INCA), a las bibliotecas populares y al ámbito teatral.

A pesar de no haber mantenido conversaciones con organizaciones sindicales, los vecinos autoconvocados manifiestan la intención de buscar el respaldo de estos grupos en futuras instancias.