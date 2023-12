En la previa de la celebración, muchas personas que forman parte de instituciones u organizaciones se solidarizaron con las familias que no tenían con qué festejar y acercaron cajas navideñas.

En el barrio Unión de Cutral Co, la comisión vecinal entregó bolsas con alimentos que fueron donados por el supermercado La Anónima, que está en el mismo barrio. Desde la comisión informaron que se hizo la entrega pero no difundieron fotos de las familias para no exponerlas. Si enviaron fotos al gerente del supermercado para que quedara constancia de que se entregó la donación.

Desde la agrupación Petroleros Solidarios de Cutral Co y Plaza Huincul entregaron viandas a 35 familias. “Pudimos ayudar a 35 familias necesitadas, gracias le damos a Dios que nos permite ayudar al mas necesitado” expresaron y agradecieron “a todas las personas que nos ayudan y colaboran para que esto se pueda hacer, gracias a todos y perdon por que faltó capaz ayudar a alguien hacemos lo que podemos”.

Y desde Desarrollo Social de Plaza Huincul, del municipio, entregaron también cajas solidarias a familias. Se informó que fueron 500 cajas repartidas a distintas familias que se encuentran en los programas de asistencia de la subsecretaría.