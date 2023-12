El presidente del Club Social y Deportivo Alianza accedió a hablar con 299 Deportes en el cierre del año. Comento sus primeros pasos en club, las deudas, como fue lo deportivo en 2023 y que esperan para el 2024 además de la idea de que Alianza tenga su propia tienda.

¿Cómo fueron los primeros 10 meses de gestión?

Cumplimos 10 meses el 3 de diciembre y un trabajo bastante complicado y bastante trabajo en el club. Nosotros siempre dijimos que la idea de nosotros siempre es ordenar intencionalmente y después ver el tema deportivamente, siempre lo dijimos. Así que la idea de nosotros siempre fue esa. Hoy en día tenemos un club ordenado y el club que estamos pagando todas las deudas que se dejaron en las gestiones anteriores y así que institucionalmente fue bastante positivo, muy positivo institucionalmente hoy en día estamos en cruz sin deuda, sacamos la inhibición, hoy en día tenemos la cuenta del banco en blanco entonces se está haciendo un trabajo bastante positivo en lo institucional.

-¿El tema de infraestructura es algo que preocupa?

-Sí, sí, nosotros por ejemplo, en la infraestructura del estadio lo que hicimos, lo primero que hicimos es poner la cámara en seguridad porque realmente se necesitaba, arrancamos enseguida y fueron a romper y hacer daño nada mas. Pero bueno, somos esas clases de personas que miramos para adelante, no miramos para atrás, así que se está haciendo el baño de la tribuna visitante, se está haciendo todo lo que es baño, que ya está por terminar. Y después, bueno, tener el tema de las luces es muy importante porque teníamos esa dificultad que se veía muy poco a la noche y como decíamos, teníamos muchos chicos de cuatrocientos y seiscientos chicos entrenando en nuestro estadio. y bueno, dificultaba bastante.

Lo que se habló con Ramón ahora nos tenemos que juntar para ver cuales van a hacer los próximos pasos a seguir del proyecto hermoso que se gestionó así que bueno, estamos muy expectantes para ver cuando arrancamos.

-El club cuenta con varios alquileres también, ¿Cómo está esa cuestión?

-Sí, sí, nosotros pudimos, a través de nuestro abogado, pudimos ver y canalizar todo el tema ese del contrato. hay algunos pasitos, hay unas cositas que tenemos que mejorar pero bueno, se está hablando nuestro abogado con la gente de los contratos, del tema de la iglesia, el FRAP y del ELVIRA. No hemos tenido problemas con el VILA, con FRAP tampoco, hay un problemita más con la iglesia, tenemos un problemita ahí más ahora con el tema de la inflación, todo eso, no estamos muy conformes con eso. Pero está en vía legal, con nuestro abogado, el señor Mariano Fuentes, que está con todo ese tema de papeles, pero muy pronto lo solucionamos, queremos un 2024 arrancando de cero, porque realmente ya se hace.

-¿Cuáles fueron esas deudas y más o menos aproximadamente de qué monto se estaba hablando?

-Sí, nosotros encontramos un club bastante complicado con el tema de deudas. Nosotros lo primero que hicimos es comunicarnos con la AFIP. Hicimos un plan de pago que hacía muchos años que no se pagaba, desde gestiones anteriores, de muchos años, de mucho tiempo, al 2020, y después hicimos otro plan de pago con la AFIP, por el tema de la señora Mabel que es nuestra secretaria, que estaba pronto de jubilarse, entonces hicimos el segundo plan de pago hasta noviembre, con la AFIP también, tenemos dos plan de pago, ronda en arriba de más de 10 millones de pesos. Pero bueno, ya llevamos siete cuotas pagadas del primero y ahora llevamos las primer cuotas ya pactada del 2020 al 2023. También se pagó un embargo de un millón y medio de pesos. Teníamos un embargo bastante complicado y gracias a Dios se pagó también eso. Así que por eso estamos institucionalmente contentos y orgullosos de que siga el funcionamiento, siga si inhibición y hoy en día no le debo nada a nadie. Estamos al día con todos y eso es muy importante.

-¿Cuáles son los ingresos que tiene el club?

-Y la cuota de la cuota de los socios más de los chicos que juegan y hacen actividad. Por ejemplo siempre en diciembre y en enero son prácticamente no se paga o se pagan la cuota es muy baja, así que con todo eso se paga tanto el alquiler, con la cuota y algunos de los sponsors que tuvimos durante todo este año, pudimos solbentar todos el gasto de todo. Tanto de una ayuda también a los jugadores, a los que están en la cancha. También las trafic, hoy en día las no le faltó una trafic a ninguna en las inferiores, de primera dirección a décima y a veces se ayudaban predécima, pero la mayoría de primera a décima que era un torneo oficial de Lifune y es lo más costoso que hay en el torneo. Imaginad que nosotros de la Copa Neuquén clasificamos todas las categorías y solamente la quinta estuvo acá y fue bastante costoso, los octavo de final, viajar todas las categorías en diferentes estadios. No podíamos pagar un colectivo porque uno jugaba en Zapata, otro jugaba en Senillosa, en Plottier, otro jugaba en Centenario, otro jugaba en Pacífico. Entonces no tuvimos conveniente y pudieron viajar todos sin ningún tipo de problema.



¿Fue difícil arrancar o encarar el torneo de Lifune? Porque ustedes asumieron dos o tres semanas antes del inicio del torneo.

-Fue difícil, pero nada imposible. Nosotros también lo ilusionamos porque las primeras cuatro fechas ganamos. Fue la consecutiva y estamos muy ilusionados, pero sabíamos de que iba a costar, sabíamos de que la idea de nosotros siempre fue la misma, digamos, primero ordenar institucionalmente después deportivamente. Agradecer también a muchos jugadores que vinieron por la camiseta, si vinieron por la camiseta muchos, tanto Pehuen Paez también. Cuando nosotros arrancamos ellos realmente vinieron por la camiseta, vinieron y se rompieron el lomo por la camiseta. Entonces hoy en día le podemos a dar una mano a todos los jugadores y eso también es muy bonito para la institución.

-¿Se invirtió en el campo de juego también?

-Sí invirtió también en el campo de juego, vos fijate que ahí terminando Lifune justo casi en el en invierno nos agarró la lluvia y contra Rincón quedo destruida la cancha. Así que también se tuvo que invertir bastante ahí con el tema de dinero también, el tema de ahí porque con todo lo que implica tener una cancha con cesped natural implica un montón de cosas. Y bueno, también gracias al canchero nuestro, a Darío que puso el lomo ahí con sus colaboradores y se pudo lograr acomodar bastante. Tuvimos un año… muy desgastante, nosotros que estamos arrancando recién con todo esto, fue mucho, fue muy estrés, mucho desgaste porque le pusimos el arma y le seguimos poniendo la alma a esto.

-¿Sabías que iba a ser así? ¿Iba a ser tan desgastante?

-No, no sabía, te digo la verdad, no sabía. Sabía de que podía llegar a ser, pero no tanto. Nos tocó pelear en descenso también y fue un estrés. Hoy en día uno me preguntas y yo diría que no, pero bueno, son cosas que uno también eligió, estoy contento, estoy feliz, estoy contento y del sacrificio de lo que hacemos entonces estamos felices, pero bueno, no pensamos, la verdad no pensamos que iba a pasar todo esto.

-¿Cómo fue lo deportivo si bien estuvo en segundo plano también? ¿Cómo lo viste al equipo?

-Y sí, porque también tuvieron muchas expulsiones, muchas lesiones también. Nos tocó todas las cosas, muchas lesiones con mucho tiempo de recuperación. Gracias a dios hoy estamos pagando un seguro, donde también agradecer a Perlo porque nunca tuvo problemas y siempre pudo atender a cada uno de los jugadores, tanto de primera división como también a reserva y los chicos de inferiores también. Así que en ese sentido tuvimos problemas con las lesiones, o sea, también el producto también de que cuando teníamos muy poco tiempo de trabajo y eso lo que implica eso es tener un poco tiempo de trabajo, este 2024 va a ser diferente porque se va a arrancar la pre-temporada un mes antes, entonces, para que también los jugadores puedan ablandarse y jugar algunos amistosos, entrenaron muy poco tiempo y ya se metieron a la cancha. Por eso también pasó lo que pasó con el tema del descenso, vos fíjate después, porque justo se cambió también la metodología del campeonato del descenso, que empezó a la matemática de quinta, sexta, reserva y primera visión, antes se manejaba el centro diferente, de primera división a decima. Que, imagínate, nosotros salimos quinto en la tabla general como si fuera como antes. Pero bueno, son cosas que tenemos que mejorar, que para nosotros hoy hemos mejorado bastante en esa categoría donde tuvimos la dificultad. Cambiamos tres técnicos en la quinta división y sexta división, donde eso implica el laburo, de que se hacía bastante que no se estaba trabajando, para nosotros, nuestro criterio, no se estaba trabajando bien. Pero bueno, gracias a Dios no descendimos, gracias a Dios continuamos en la primera división y eso fue como un campeonato, fue muy interesante todo este tiempo que vivimos nosotros. Vos me viste que yo estuve en todas las canchas. En todas las canchas pude estar y acompañar a nuestros jugadores, tanto de divisiones inferiores como primera división. A veces, por mi tiempo de trabajo, no estaba con la buena división inferior, pero sí me daba duda para estar con primera división y fue muy desgastante los primeros seis meses-

-¿Cómo va a seguir el club de aquí en adelante? ¿Se van a quedar alguno de los refuerzos? ¿Los chicos que también eran acá se van a quedar?

-Estamos evaluando todo, nosotros ahora nos vamos a juntar con Pehuen y Omar. Pehuen sigue siendo nuestro DT de primera división. Lo fue en Lifune y Copa Neuquén, Omar del Federal, se complementaron muy bien, hubo mucha comunicación que era lo que nosotros queríamos y yo veo que se ensamblaron muy bien. Ahora nos tenemos que juntar, antes de fin de año, para ver cómo vamos a proseguir, cómo vamos a ser armado del plantel, qué es lo que queremos, qué es lo que quieren ellos también. Hoy en día nosotros, como hoy en día estamos más ordenados institucionalmente ahora queremos ir y campeonar en el 2024 que eso realmente hace falta. Lo necesitamos todos los hinchas de nuestro club de Alianza, necesitamos un campeonato, necesitamos una alegría a la gente también y una alegría a nosotros también, por eso queremos laburar para poder armarnos un buen plantel y poder pelear por todo.

-¿Omar y Pehuen van a seguir siendo los técnicos o lo van a charlar?

Sí, sí, sí, hoy en día sí. Ya estamos hablando con el Profe Gustavo, también estamos muy contentos con el Profe, pero bueno, ahora tenemos que mantener la reunión, se va a hacer un departamento de fútbol también, para que tampoco nos estemos tan solos, también no estemos tan solos ellos. Así que bueno, son los que queremos y diagramar el 2024. Queremos ver con el nuevo torneo que se va a hacer con la Apertura Copa Neuquén y Clausura estamos muy ansiosos de que algún campeonato tenemos que ganar.

-Con las sanciones a los jugadores, ¿el club va a realizar algún tipo de apelación?

-Sí, nosotros ya hablamos con el tribunal de pena, ya vamos a solicitar que se revean las sanciones de los jugadores, así que ya se va a presentar hoy todo al tribunal de penas. Pero bueno, ansioso en el sentido de que se va a ser requerido también nuestro, porque a nosotros también nos parece injusto. Injusto también lo que pasó, digamos. Nosotros no tenemos nada de violencia, pero bueno estamos muy apenados por las sanciones, pasó anoche las sanciones y estamos muy devastados, no sé cómo explicarte. Se nos sancionaron a nueve jugadores pero bueno, nosotros solicitamos al tribunal de penas que se revea la situación y se va a rever, ojalá dios quiera que se pueda llegar a hacerlo, yo digo que sí porque en ese sentido no tiene ningún tipo de problema. Ojalá se pueda bajar la pena de todos los jugadores. Es realmente lo que queremos. Se habló con la gente y se tenía que hablar y se hizo todo la apelación.

-¿Se hablo con los jugadores de lo que paso después del partido?

-Si se hablo con los jugadores después del partido y estamos muy apenados por todo lo que paso. La idea es en el 2024 también trabajar con un psicólogo deportivo, para estar mas tranquilos. Se habló y estamos todos muy apenados por todo lo que pasó, es un fútbol, no es vida o muerte. Nosotros pedimos disculpas también por todo lo que pasó. Para nosotros también es injusto las sanciones, pero bueno.

-El tema de la indumentaria fue algo que la gente comentó, ¿se sabe cuando va a salir la camiseta titular?

-Si la primera semana de febrero del 2024, Alianza la va a estrenar la primera fecha del campeonato. Ahota a fines de diciembre o la primera semana de enero llegan las camisetas que se mandaron a pedir. Ahora con Undo se va a hacer una camiseta celeste. Se firmo un contrato con Undo por dos años por la indumentaria y la gente esta muy copada y pronto se van a entregar las camisetas.

¿Tienen pensado armar una tienda para que el socio no tenga que esperar?

-Si esa es la idea, lo que pase es que fueron tantas cosas la idea de nosotros es que el socio pueda venir a nuestra propia tienda. Ojala que lo podamos concretar ahora en el 2024. Queremos ser un club serio, que el socio pueda ir a la tienda por una remera, un mate o cualquier insignia del club.

Para cerrar ya un saludo para toda la gente de Alianza, porque también ya se aproxima el fin de año, Navidad y Año Nuevo

Sí, felicidades, feliz Navidad, feliz año para todos, tanto los hinchas de Alianza, los socios de Alianza, nuestras familias también, que nos sigan acompañando desde 2024. Ojalá que sea muy positivo para todos, tanto en general, vamos a tener un año bastante difícil, que se cambió el gobierno, vamos a tener un año bastante difícil en el país, pero bueno, tenemos que estar seguros que todo se va a solucionar, que se va a arreglar el tema del país, hay que ser positivo y siempre para adelante. Así que, darle las gracias también a todos los socios de hincha que durante toda esta gestión ellos nos brindaron siempre el apoyo. Entonces, somos una persona muy agradecida y agradecemos al socio, al hincha que siempre nos apoyaron y nos siguen apoyando. Así que, bueno, ojalá que tengamos un buen año 2024