Hoy hubo dos allanamientos en diferentes sectores de Cutral Co y Plaza Huincul con la intención de dar con Daniel Antigual, quien debía volver a su lugar de detención después de la salida laboral y no regresó el pasado 1 de diciembre a la Unidad N° 22, en Cutral Co.

Los efectivos policiales de la Dirección Seguridad Cutral Co cumplieron hoy una serie de diligencias tendientes a dar con este hombre, que cumplía la condena por un homicidio y robo agravado.

Sin embargo, se confirmó que en estos allanamientos no se logró ubicarlo. “El Buey”, tal es es apodo con el que se lo conoce tiene 33 años. La Policía cuando informó sobre su evación, indicó que mide 1,70 metros; es de contextura delgada, posee tez trigueña, con el pelo largo, de color oscuro y tiene ojos marrones.