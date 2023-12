El presidente de la cooperativa Copelco, Hugo Quezada, se reunió hoy con el jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones para plantear el aumento del boleto urbano de pasajeros.

Desde el viernes hay restricción en los servicios: se sacó de circulación la Línea 3 (que va a Parque Este y Parque Oeste hasta el límitede Cutral Co) y continúan las Líneas 1 y 2.

“Los aumentos constantes del combustible nos llevan hoy a esta situación. Nunca fue rentable para ninguna empresa la línea urbana de Cutral Co y Plaza Huincul. Hoy se ve mucho más esto por los aumentos continuos del combustible”, refirió Quezada.

Graficó que para funcionar, necesitan un “80 % más que la recaudación diaria” para afrontar el combustible. “Esta situación fue planteada al Concejo Deliberante de Cutral co y tomó cartas en el asunto. Se planteó un aumento tarifario urgente y se dio respuesta, a través de un decreto sacarán un aumento tarifario”, dijo Quezada.

Esta situación se puede agravar hacia mediados de enero si es que se quitan todos los subsidios de manera parcial o total, según se anunció desde el gobierno nacional.

“Estamos pidiendo diálogo y de no mediar alguna posiblidad (no habrá servicio) porque no será posible ni siquiera con una tarifaria elevada. Si nos quitaran el subisidio nacional hay que pensar en una tarifa entre los 800 y 1.000 pesos. En la actualidad está en 120 pesos”, dijo.

Aunque esa tarifa “no permitiría que sea operativa porque no hay pasajeros en Cutral Co que pueda pagar semejante tarifa. Sobre ese eje está planteado el problema”.

Se esperan novedades para hoy sobre este tema. En la actualidad los usuarios del servicio está en los 92 mil anuales.

En Plaza Huincul no tienen novedades todavía. Se informó que hace más de un año que no hay concesión por lo que se espera iniciar el diálogo con las autoridades huinculenses.

La cooperativa El Petróleo está conformada desde octubre de 2002.